Калькулятор символов-слов-страниц
Калькулятор символов-слов-страниц
символов — это приблизительно 170 слов и 0.5 страниц
слов — это приблизительно 5882 символов и 2.5 страниц

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Калькулятор Символы — Слова — Страницы

В работе с текстами мы каждый день сталкиваемся с потребностью считать, сколько тот или иной объем текста занимает страниц, а еще важно понять объем символов и слов, как в одном направлении подсчета, так и в обратном. 1000 знаков — это сколько слов и страниц, сколько знаков на странице находится в документе ворда и т. д.

Для того чтобы сделать любые расчеты было легко и мгновенно онлайн как с пробелами, так и без пробелов, мы сделали калькулятор (конвертор) абсолютно бесплатно, найти его можете на этой странице + сделали для вас удобные таблицы ниже с примерами.

Мы приводим расчеты при размерах шрифта (кегль) 11 — 12 по стандартам Word. Данные в таблицах ниже даны для ознакомления и зависят от размера вашего шрифта, количества слов, оформления текста, других параметров.

500, 1000, 2500 и Больше Символов — Сколько Это Слов

На каждый запрос мы сделали свой пример и разместили его в таблице. Теперь можно не тратить время, чтобы узнать, как посчитать это в ворде, потому что есть наш онлайн-сервис и таблица ниже.

Количество символов с пробеламиКоличество слов (приблизительно)
500 символов — это сколько слов85
1000 символов — это сколько слов170
1500 символов — это сколько слов255
2000 символов — это сколько слов340
2500 символов — это сколько слов425
5000 символов — это сколько слов850
10 000 символов — это сколько слов1700
15 000 символов — это сколько слов2550
20 000 символов — это сколько слов3400
25 000 символов — это сколько слов4250
50 000 символов — это сколько слов8500
100 000 символов — это сколько слов17000

1000 — 100 000, 1 Миллион Символов — Сколько Это Страниц

Когда мы в интернете встречали статьи с ответом на вопрос, сколько символов на странице, и что одна страница А4 — это 1800 знаков (это около 2000 символов с пробелами), мы не сильно понимали, откуда они взяли такую цифру.

Мы работаем в сфере копирайтинга несколько лет и знаем, что 2500 символов с пробелами — это одна страница (и это около 2200 символов без пробелов, но никак не меньше).

Ниже в таблице мы привели самые популярные запросы по таким расчетам, а если хотите посчитать онлайн самостоятельно и не искать уже больше информацию, сколько символов содержит страница — просто переходите на главную ИНтексти.

Количество символов с пробеламиКоличество страниц (приблизительно)
500 символов — это сколько страниц0,2
1000 символов — это сколько страниц0,4
1500 символов — это сколько страниц0,6
2000 символов — это сколько страниц0,8
2500 символов — это сколько страниц1 страница
3000 символов — это сколько страниц1,25
4000 символов — это сколько страниц1,75
5000 символов — это сколько страниц2
6000 символов — это сколько страниц2,5
7000 символов — это сколько страниц3
8000 символов — это сколько страниц3,25
10 000 символов — это сколько страниц4 страницы
12 000 символов — это сколько страниц5
15 000 символов — это сколько страниц6
20 000 символов — это сколько страниц8
25 000 символов — это сколько страниц10
30 000 символов — это сколько страниц12
50 000 символов — это сколько страниц20
70 000 символов — это сколько страниц28
100 000 символов — это сколько страниц40 страниц
200 000 символов — это сколько страниц80
250 000 символов — это сколько страниц100
500 000 символов — это сколько страниц200
1 000 000 символов — это сколько страниц400 страниц

Теперь на одном онлайн-ресурсе вы можете сделать полный анализ текста, в том числе узнать ХХХ символов — сколько это слов и страниц. Сохраняйте в закладки или запоминайте названием INtexty и заходите каждый день для своей перепроверки!

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4 комментария

  1. 20.04.2022 в 19:10

    ого сколько информаций

  2. 23.02.2020 в 14:11

    ОТВЕТ. Галина, спасибо за ваш комментарий, написали эту информацию на странице.

  3. 12.02.2020 в 17:41

    Таблицы хороши, жаль, не указан кегль шрифта.
    Если пишешь мелкими буковками, знаков на странице уместится намного больше. Обычно набирают 14 кеглем или 12-м, разница будет.

  4. 22.11.2019 в 11:38

    Очень удобно придумано с этой таблицей, а главное всё грамотно!

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