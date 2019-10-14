Калькулятор Символы — Слова — Страницы
В работе с текстами мы каждый день сталкиваемся с потребностью считать, сколько тот или иной объем текста занимает страниц, а еще важно понять объем символов и слов, как в одном направлении подсчета, так и в обратном. 1000 знаков — это сколько слов и страниц, сколько знаков на странице находится в документе ворда и т. д.
Для того чтобы сделать любые расчеты было легко и мгновенно онлайн как с пробелами, так и без пробелов, мы сделали калькулятор (конвертор) абсолютно бесплатно, найти его можете на этой странице + сделали для вас удобные таблицы ниже с примерами.
Мы приводим расчеты при размерах шрифта (кегль) 11 — 12 по стандартам Word. Данные в таблицах ниже даны для ознакомления и зависят от размера вашего шрифта, количества слов, оформления текста, других параметров.
500, 1000, 2500 и Больше Символов — Сколько Это Слов
На каждый запрос мы сделали свой пример и разместили его в таблице. Теперь можно не тратить время, чтобы узнать, как посчитать это в ворде, потому что есть наш онлайн-сервис и таблица ниже.
|Количество символов с пробелами
|Количество слов (приблизительно)
|500 символов — это сколько слов
|85
|1000 символов — это сколько слов
|170
|1500 символов — это сколько слов
|255
|2000 символов — это сколько слов
|340
|2500 символов — это сколько слов
|425
|5000 символов — это сколько слов
|850
|10 000 символов — это сколько слов
|1700
|15 000 символов — это сколько слов
|2550
|20 000 символов — это сколько слов
|3400
|25 000 символов — это сколько слов
|4250
|50 000 символов — это сколько слов
|8500
|100 000 символов — это сколько слов
|17000
1000 — 100 000, 1 Миллион Символов — Сколько Это Страниц
Когда мы в интернете встречали статьи с ответом на вопрос, сколько символов на странице, и что одна страница А4 — это 1800 знаков (это около 2000 символов с пробелами), мы не сильно понимали, откуда они взяли такую цифру.
Мы работаем в сфере копирайтинга несколько лет и знаем, что 2500 символов с пробелами — это одна страница (и это около 2200 символов без пробелов, но никак не меньше).
Ниже в таблице мы привели самые популярные запросы по таким расчетам, а если хотите посчитать онлайн самостоятельно и не искать уже больше информацию, сколько символов содержит страница — просто переходите на главную ИНтексти.
|Количество символов с пробелами
|Количество страниц (приблизительно)
|500 символов — это сколько страниц
|0,2
|1000 символов — это сколько страниц
|0,4
|1500 символов — это сколько страниц
|0,6
|2000 символов — это сколько страниц
|0,8
|2500 символов — это сколько страниц
|1 страница
|3000 символов — это сколько страниц
|1,25
|4000 символов — это сколько страниц
|1,75
|5000 символов — это сколько страниц
|2
|6000 символов — это сколько страниц
|2,5
|7000 символов — это сколько страниц
|3
|8000 символов — это сколько страниц
|3,25
|10 000 символов — это сколько страниц
|4 страницы
|12 000 символов — это сколько страниц
|5
|15 000 символов — это сколько страниц
|6
|20 000 символов — это сколько страниц
|8
|25 000 символов — это сколько страниц
|10
|30 000 символов — это сколько страниц
|12
|50 000 символов — это сколько страниц
|20
|70 000 символов — это сколько страниц
|28
|100 000 символов — это сколько страниц
|40 страниц
|200 000 символов — это сколько страниц
|80
|250 000 символов — это сколько страниц
|100
|500 000 символов — это сколько страниц
|200
|1 000 000 символов — это сколько страниц
|400 страниц
Теперь на одном онлайн-ресурсе вы можете сделать полный анализ текста, в том числе узнать ХХХ символов — сколько это слов и страниц. Сохраняйте в закладки или запоминайте названием INtexty и заходите каждый день для своей перепроверки!
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ого сколько информаций
ОТВЕТ. Галина, спасибо за ваш комментарий, написали эту информацию на странице.
Таблицы хороши, жаль, не указан кегль шрифта.
Если пишешь мелкими буковками, знаков на странице уместится намного больше. Обычно набирают 14 кеглем или 12-м, разница будет.
Очень удобно придумано с этой таблицей, а главное всё грамотно!